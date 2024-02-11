اعتماد 365 مواصفة قياسية خليجية جديدة لعدد من السلع والمنتجات

وأضاف، أن المجلس وافق أيضًا على اعتماد عدد (40) مشروع ترجمة مواصفة قياسية لائحة فنية خليجية، كما اعتمد خطط اللجان الفنية الخليجية للمواصفات لعام 2024م، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس الفني استعرض جملة من المشاريع المهمة، وناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بنشاط التقييس، وأقر عددًا من القرارات الداعمة لمسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس، وأخذ علمًا بمستجدات تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2021 - 2025، مثمّنًا الجهود التي تبذلها الهيئة في تنفيذ قرارات المجلس ووضعها حيز التنفيذ لخدمة أنشطة التقييس في الدول الأعضاء.