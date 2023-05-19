بـ39 مليون دولار.. الصندوق السعودي للتنمية يوقّع منحة لمكافحة الإيدز والسل والملاريا عالميًا

وأسهمت البرامج المدعومة من الصندوق العالمي في إنقاذ حياة نحو 50 مليون شخص حول العالم منذ عام 2002م، فضلًا عن خفض عدد الوفيات من الأمراض الثلاثة بأكثر من النصف، مما يعد ذلك دليلًا على أن الالتزام العالمي يحد من انتشار تلك الأمراض المعدية، وتجسّد المملكة العربية السعودية دورًا رياديا في الالتزام بدعمها، كما تُعد هذه المنحة خطوة واضحة في طريق الشراكة طويلة الأمد بين المنظمتين وشاهدًا على التزامهما المشترك بالقضاء على الأمراض المعدية حول العالم.