أمانة الشرقية تطرح 3 مواقع استثمارية بـ"الخفجي" لتطوير عجلة التنمية بالمحافظة

كما فتحت الأمانة أمس، ستة مظاريف فرص استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة بوليفارد الخفجي، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بحي الشاطئ، وأربع فرص لإنشاء وتشغيل وصيانة مطعم ومقهى بقطعة 664 و 665 و 666 و 667، حيث يجري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لترسية المواقع الاستثمارية على المستثمرين وفق الأنظمة والتعليمات.