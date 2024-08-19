"غرفة جازان" تفتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية

أعلنت الغرفة التجارية بمنطقة جازان اليوم، عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية؛ لتمثيل 11 لجنة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمنطقة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة المستشار أحمد أبوهادي، أن عمل اللجان القطاعية يعد أولوية لدى مجلس إدارة غرفة جازان وجهازها التنفيذي؛ لإحداث نقلة نوعية في مسيرة عمل لجانها الدائمة، من خلال تبني برامج ومشاريع وخطط عمل تقوّي من دور اللجان القطاعية، وتعزز مشاركة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة ومحافظاتها؛ مشيرًا إلى أن إعلان تشكيل وإطلاق اللجان القطاعية بلائحة وزارة التجارة الجديدة؛ يهدف إلى تعزيز دورها في تنمية الأنشطة الاقتصادية.
وبيّن أنه تم تشكيل فريق عمل من الغرفة لاستقبال طلبات المتقدمين؛ حيث يمكن للراغبين في عضوية اللجان القطاعية الاطلاعُ على الشروط والخطوات اللازمة من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة؛ متمنيًا أن تُسفِر عملية الترشح للعضوية وما يعقبها من انتخابات، عن لجانٍ تُواكب بأدائها التطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن اللجان القطاعية تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال للاستفادة من الفرص والامتيازات النسبية لمنطقة جازان ومحافظاتها، وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة نسبة اللقاءات والتواجد مع مجتمع الأعمال، ومعرفة الرؤى والتوجهات الجديدة في قطاع الأعمال ومواكبتها، وإمكانية الاندماجات بين كيانات أخرى لتصبح كيانًا أكثر نضجًا على المنافسة محليًّا ودوليًّا.