"غرفة جازان" تفتح باب الترشح لعضوية اللجان القطاعية

يُذكر أن اللجان القطاعية تهدف إلى تشجيع أصحاب الأعمال للاستفادة من الفرص والامتيازات النسبية لمنطقة جازان ومحافظاتها، وتعزيز مشاركة ومساهمة القطاعات في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وزيادة نسبة اللقاءات والتواجد مع مجتمع الأعمال، ومعرفة الرؤى والتوجهات الجديدة في قطاع الأعمال ومواكبتها، وإمكانية الاندماجات بين كيانات أخرى لتصبح كيانًا أكثر نضجًا على المنافسة محليًّا ودوليًّا.