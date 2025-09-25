"أبل" تفتتح متجرها الخامس في الإمارات بمدينة العين

افتتحت شركة “Apple” اليوم متجرها الجديد في الجيمي مول بمدينة العين، ليكون خامس متاجرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأول حضور لها في “غاردن سيتي”.

المتجر الجديد يتيح للعملاء استكشاف المجموعة الكاملة من منتجات الشركة، بما في ذلك أحدث أجهزة iPhone وApple Watch Series 11 وAirPods Pro 3، إلى جانب أجهزة MacBook Pro المزودة بشرائح M4 وiPad Pro مع قلم Apple Pro. كما يوفر المتجر خيارات متنوعة تشمل جلسات تسوق مخصصة، وخدمات التمويل الشهري، وبرنامج Apple Trade In للترقية، إضافة إلى خدمة استلام الطلبات من متجر Apple Store عبر الإنترنت.

وقالت ديدري أوبراين، نائبة الرئيس الأولى لشركة Apple لقسم البيع بالتجزئة والموارد البشرية: “نحن سعداء للغاية بافتتاح Apple في الجيمي مول، أول متجر لنا في العين، في الوقت المناسب مع وصول أحدث جيل من iPhone. فريقنا يتطلع لمساعدة العملاء من جميع أنحاء غاردن سيتي وخارجها على اكتشاف وتجربة جميع منتجات Apple.”

ويمثل المتجر منصة لتعزيز تجربة العملاء التعليمية من خلال برنامج Today at Apple، الذي يقدم جلسات مجانية في مجالات التصوير الفوتوغرافي، الفيديو، الفن، التصميم، الموسيقى والبرمجة، لتمكين الطلاب والزوار من استثمار أجهزة Apple في الإبداع والتعلم وتحقيق طموحاتهم.