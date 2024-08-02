بفعل انتعاش إمدادات السعودية كأكبر دفعة.. إنتاج "أوبك" من النفط يرتفع في يوليو

وأظهر المسح أن نيجيريا سجّلت أكبر انخفاض بواقع 30 ألف برميل يوميًا، مع تراجع الصادرات على أساس شهري، وسجلت ليبيا وإيران، وهما عضوان غير مطالبين بخفض الإنتاج، إلى جانب العراق زيادات طفيفة، وخلص المسح إلى أن إنتاج إيران بلغ 3.22 مليون برميل يوميًا، وهو الأعلى منذ 2018 بحسب مسوحات أجرتها "رويترز"، ونقلت عنها "سكاي نيوز عربية".