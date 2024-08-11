"موانئ": إضافة خدمة الشحن "mgx-2" إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

ويؤكد ذلك تنامي دور ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في دعم سلسلة الخدمات اللوجستية العالمية، بما يملكه من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى عددٍ من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناولة مختلف أنواع البضائع، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.