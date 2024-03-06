نصف مليار ريال.. استثمارات لبنك التنمية الاجتماعية في الألعاب والرياضات الإلكترونية

يُذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يركز في الآونة الأخيرة على القطاعات الواعدة بالنمو مثل الرياضات الإلكترونية وريادة الأعمال التقنية، وأعلن خلال مؤتمر ريادة الأعمال وأنماط العمل الحديثة، الذي عقده البنك في العاصمة الرياض في يناير الماضي، عن دعم كبير لريادة الأعمال التقنية وتخصيص الموارد التمويلية لقطاع التقنية من خلال اتفاقية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك دعم الرياضات الإلكترونية بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات.