مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10898) نقطة

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وسيرا، وإكسترا، ورسن، ومسار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المجموعة السعودية، والمتقدمة، وينساب، واليمامة للحديد، والموارد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.35%) و(5.45%).