برنامج "مُلم" يعلن إطلاق الموسم الثالث من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي"

أعلن برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" إطلاق الموسم الثالث من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي" ابتداءً من مطلع سبتمبر 2024م، وتستهدف الجائزة المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجوائز مالية تجاوزت في مجملها مليون ريال سعودي.
وستواصل اللجنة المختصة استقبال المشاركات حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل 2025م؛ إذ ترمي الجائزة إلى إتاحة المنافسة بين المبدعين والمبدعات سواء من طلبة الجامعات أو طلبة المدارس أو الأفراد من المواطنين والمقيمين في الدول الخليجية الشقيقة عبر أربعة مسارات هي: الفيديو، والرسم، والتصوير، والكتابة؛ لاختيار 44 فائزًا بواقع 11 فائزًا في كل مسار، وذلك في سبيل نشر الثقافة الاستثمارية والتوعية بأهمية الادخار والاستثمار وكيفية تجنّب الاحتيال المالي ورفع درجة الوعي المالي لدى الجمهور بما يعزز من قدرتهم على التخطيط المالي، ويمكّنهم من امتلاك مقومات اتخاذ القرارات المالية الصحيحة التي تحقق لهم الاستقرار المالي وتحسّن فرصهم لبلوغ أهدافهم المالية.
وتسعى الجائزة أيضًا إلى رفع مستوى الثقافة المالية عن طريق إكساب المهارات اللازمة والتعريف بالطرق المختلفة التي تساعد على استخدام الموارد المالية وفق أكثر الأساليب فعالية، وبأعلى مستويات النجاح الممكنة.
وستتولى لجنة الإشراف على الجائزة -التي ستضم عددًا من أصحاب الخبرات المتعلقة بمسارات الجائزة من مختلف دول المجلس- فرز المشاركات واختيار الفائزين، على أن يعلَن في وقت لاحق مكان وموعد حفل توزيع الجوائز.
يُذكر أن النسختين السابقتين من الجائزة شهدتا تحقيق نجاحات وأرقام قياسية على مستوى عدد المشارَكات، بعد أن تجاوز عدد المشارَكات فيهما 47 ألف مشاركة، فيما شهدت المواسم السابقة رفع قيمة جوائز المسابقة من 275 ألف ريال سعودي إلى مليون ريال سعودي، وإضافة مسار الكتابة إلى المسارات الثلاثة التي تنافس فيها المشاركون في الموسم الأول؛ وهي: (الفيديو، والرسم، والتصوير)، إلى جانب وصول عدد الفائزين في الموسم الثاني إلى 36 فائزًا مقارنة بتسعة في الدورة الأولى من الجائزة.
وأطلق برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي "مُلم" تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشاركة هيئات الأوراق المالية في دول المجلس؛ بهدف رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، من خلال عددٍ من الحملات والفعاليّات التوعوية التي يقدّمها البرنامج.
ويمكن للراغبين في المشاركة في المسابقة رفع مشاركاتهم عبر الصفحة الإلكترونية المخصصة لذلك في موقع البرنامج https://mulimgcc.org/ ، وبوسعهم أيضًا الاطلاع على محتواها وشروطها وآليات المشاركة فيها عن طريق الصفحة المخصصة لها على الموقع الإلكتروني لـ"مُلم" https://mulimgcc.org/smart-khaliji-investor-award، كذلك باستطاعتهم التقدم بتساؤلاتهم واستفساراتهم بشأنها من خلال التواصل مع مسؤولي البرنامج عبر موقع البرنامج ذاته، أو من خلال منصاته للتواصل الاجتماعي في (X) وإنستجرام "@MulimGCC".