برنامج "مُلم" يعلن إطلاق الموسم الثالث من جائزة "المستثمر الذكي الخليجي"

يُذكر أن النسختين السابقتين من الجائزة شهدتا تحقيق نجاحات وأرقام قياسية على مستوى عدد المشارَكات، بعد أن تجاوز عدد المشارَكات فيهما 47 ألف مشاركة، فيما شهدت المواسم السابقة رفع قيمة جوائز المسابقة من 275 ألف ريال سعودي إلى مليون ريال سعودي، وإضافة مسار الكتابة إلى المسارات الثلاثة التي تنافس فيها المشاركون في الموسم الأول؛ وهي: (الفيديو، والرسم، والتصوير)، إلى جانب وصول عدد الفائزين في الموسم الثاني إلى 36 فائزًا مقارنة بتسعة في الدورة الأولى من الجائزة.