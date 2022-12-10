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"الغيص": "أوبك+" تهدف لتأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمي عبر التعاون والحوار
تلعب دورًا فعالًا في استقراره بما يتطلب النمو والتنمية
قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، اليوم (السبت): "إن تحالف أوبك+ يهدف لتأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمي من خلال التعاون والحوار".
وبيّن "الغيص" عبر حساب المنظمة على "تويتر"، أن إعلان التعاون بين "أوبك" وحلفائها يواصل لعب دور فعال في دعم استقرار السوق، وهو أمر ضروري للنمو والتنمية، فضلاً عن جذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة.