"الغيص": "أوبك+" تهدف لتأمين استقرار مستدام لسوق النفط العالمي عبر التعاون والحوار

وبيّن "الغيص" عبر حساب المنظمة على "تويتر"، أن إعلان التعاون بين "أوبك" وحلفائها يواصل لعب دور فعال في دعم استقرار السوق، وهو أمر ضروري للنمو والتنمية، فضلاً عن جذب الاستثمارات اللازمة لضمان أمن الطاقة.