"الرميان": سنوجه 70% من استثمارات الصندوق للسعودية ونقلل الاستثمار الدولي إلى 20 - 25%

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان أن ما يزيد على 70% من أصول الصندوق مركزة في المملكة وأقل من 25% منها دولية.
وأضاف "الرميان" أن التوزيع السابق لأصول الصندوق كان 30% للجانب الدولي، لكنه الآن في طور الانخفاض إلى الهدف الذي يتراوح بين 20 إلى 25% رغم أن رقم الاستثمار تزايد.
وتابع: العمليات الاستثمارية الدولية مستمرة، لكن التركيز الحالي على المشاريع الموجودة بالمملكة.
وأكمل: حجم الاستثمارات الخاصة بالصندوق يقارب 40 إلى 50 مليار دولار سنوياً، ونود الاستمرار على ذات الوتيرة حتى العام 2025 وقد تزداد الوتيرة بعد 2025، ومن المحتمل جداً أن تصل إلى 70 مليار دولار سنوياً حتى 2030.
وأضاف "الرميان" أن الصندوق لا يركز على السوق الثانوية في استثماراته (الأسهم والسندات) أو المشاريع القائمة، بل على المشاريع الجديدة تماماً باعتبار أن الصندوق يعد محركاً رئيسياً لرؤية 2030 التي تحقق الكثير من أهدافها قبل موعده.
ولفت إلى أن 40% من استثمارات الصندوق الدولية تتجه للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأمر لا يتوقف فقط على الاستثمارات، بل يشمل كذلك المشتريات، وقد أجرينا استثمارات ومشتريات بقيمة 100 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي من العام 2017 حتى نهاية العام 2023، مما أسهم في توليد نحو 33 مليار دولار من الناتج المحلي الأمريكي، وخلق أكثر من 103 ألف وظيفة هناك.
وتابع: سنوجه 70% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة إلى السعودية ونقلل الاستثمار الدولي إلى 20 - 25%، ونستهدف استثمار 70 مليار دولار داخل المملكة حتى 2030.