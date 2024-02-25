"الرميان": سنوجه 70% من استثمارات الصندوق للسعودية ونقلل الاستثمار الدولي إلى 20 - 25%

ولفت إلى أن 40% من استثمارات الصندوق الدولية تتجه للولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأمر لا يتوقف فقط على الاستثمارات، بل يشمل كذلك المشتريات، وقد أجرينا استثمارات ومشتريات بقيمة 100 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي من العام 2017 حتى نهاية العام 2023، مما أسهم في توليد نحو 33 مليار دولار من الناتج المحلي الأمريكي، وخلق أكثر من 103 ألف وظيفة هناك.