مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12045 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 63.74 نقطة ليقفل عند مستوى 12045.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 235 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 52 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 171 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، وبترو رابغ، ورعاية، والبابطين، وسدافكو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، والمملكة، وسايكو، وأسيج، والوطنية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.91% و9.99%.
وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وسماسكو، وتوبي، وشمس؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسابك، والراجحي، ومياهنا، والدواء؛ الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 41.89 نقطة ليقفل عند مستوى 26609.30 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 42 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.