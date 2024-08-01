مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 12045 نقطة

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، وبترو رابغ، ورعاية، والبابطين، وسدافكو؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: اتحاد الخليج الأهلية، والمملكة، وسايكو، وأسيج، والوطنية؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.91% و9.99%.