آلاف أطنان الحبحب من مزارع "الوسقة" إلى أسواق ونقاط البيع بالمملكة

تضخ مزارع قرى الوسقة، الواقعة على ساحل البحر البحر الأحمر، وتبعد عن محافظة الليث حوالي 40 كيلو مترًا، أكثر من 70 طنًا من الحبحب العثري في اليوم الواحد لأسواق المملكة، عبر السوق المحلى، حيث السوق الأثري وسط تعالي أصوات عدد من الدلالين المصرّفين لعملية بيع آلاف الأطنان من الحبحب .