الاحتفاء بتخريج 15 شركة ناشئة من "مسرعة نموّ السياحة"

نظّم صندوق التنمية السياحي -الممكّن الوطني للقطاع السياحي- الحفل الختامي والمعرض المصاحب لخريجي الدفعة الأولى من برنامج "مسرعة نمو السياحة" في قاعة المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي في الرياض، بحضور عدد من المستثمرين، ورواد الأعمال، والمهتمين في مجال الاستثمار السياحي.
وأكّد الرئيسُ التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري، أهميةَ هذه البرامج في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في قطاع السياحة في المملكة، وذلك في كلمةٍ ألقاها نيابةً عنه الأمير سعود بن محمد المدير العام التنفيذي لمركز نمو السياحة، معربًا عن فخره بالإنجازات التي حقّقتها الشركات الناشئة المشاركة خلال مسيرتها ضمن برنامج مسرعة نمو السياحة، الذي يعكس التزام الصندوق المستمرّ بدعم الأفكار الريادية والمشاريع الواعدة، التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.
وتضمّن الحفلُ استعراضَ إنجازات البرنامج خلال رحلته التي امتدّت لعدة أشهر، شاركت فيها الشركات الناشئة في أكثر من 20 جلسة تدريبية وإرشادية؛ حيث وصل إجمالي عدد المشاريع المشاركة 15 مشروعًا؛ منها 11 مشروعًا محليًّا، و4 مشاريع إقليمية وعالمية ساهم تمكينها في إثراء القطاع السياحي في المملكة، كما نجحت هذه الشركات في جمع استثمارات تجاوزت قيمتها 18 مليون ريال حتى تاريخه. واختُتم الحفل باستعراض المشاريع السياحية المشاركة في البرنامج.
يذكر أنّ برنامج مسرعة نمو السياحة هو مبادرة من صندوق التنمية السياحي تهدف إلى تمكين رواد الأعمال في قطاع السياحة من خلال توفير الدعم اللازم لهم لابتكار حلول تقنية مبتكرة وتسهيل التواصل مع المستثمرين وقادة القطاع، ودفع أفضل الشركات السياحية الناشئة للمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للسياحة.