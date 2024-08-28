الاحتفاء بتخريج 15 شركة ناشئة من "مسرعة نموّ السياحة"

وأكّد الرئيسُ التنفيذي للصندوق قصي بن عبدالله الفاخري، أهميةَ هذه البرامج في تعزيز الابتكار والتنمية المستدامة في قطاع السياحة في المملكة، وذلك في كلمةٍ ألقاها نيابةً عنه الأمير سعود بن محمد المدير العام التنفيذي لمركز نمو السياحة، معربًا عن فخره بالإنجازات التي حقّقتها الشركات الناشئة المشاركة خلال مسيرتها ضمن برنامج مسرعة نمو السياحة، الذي يعكس التزام الصندوق المستمرّ بدعم الأفكار الريادية والمشاريع الواعدة، التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.