الذهب يقلص مكاسبه بعد تشديد "باول" لهجته إزاء أسعار الفائدة بأمريكا

وبحلول الساعة 1841 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1942.19 دولاراً للأونصة، وذلك بعد أن صعدت 0.9 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1967.10 دولاراً للأونصة.