"المحاسبين" تواصل ريادتها الدولية باجتماع "الاقتصادات الناشئة"

تواصل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ممثلةً بمجلس معايير المحاسبة، ريادتها وحضورها الدولي، باستضافتها اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة التابعة لمجلس المعايير الدولية للمحاسبة، خلال يومي الاثنين والثلاثاء.
ويأتي اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي أنشأها المجلس الدولي؛ لمناقشة موضوعات معايير المحاسبة من وجهة نظر الاقتصادات الناشئة، والوصول إلى معايير محاسبية تزيد من مستوى الشفافية والمساءلة والفاعلية للأسواق المالية.
ويناقش الاجتماع مسودة النسخة المحدثة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام الدولي؛ منها التضخم الجامح، والعملات المشفرة، والمحاسبة عن تجميع الأعمال الخاضعة لنفس السيطرة.
واستعرض الاجتماع آخر مستجدات أنشطة مجلس المعايير الدولية للمحاسبة ولجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها الهيئة هذه المجموعة الاستشارية المهمة؛ حيث سبق للهيئة استضافة اجتماع المجموعة في النصف الثاني من عام 2015م، والتي تشارك الهيئة في عضويتها منذ إنشاء المجموعة في عام 2011م.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: إن الاجتماع جاء ضمن جهود الهيئة في تعزيز تواجدها الدولي والمساهمة في استضافة الاجتماعات ذات الأثر التطويري على المهنة محليًا ودوليًا.
وأضاف الدكتور "المغامس"، أن الاجتماع هدف إلى عرض ومناقشة وجهات النظر بشأن تطبيقات معايير المحاسبة الدولية ومستجداتها، وتقديم الرأي لمجلس معايير المحاسبة الدولية بشأن المواضيع ذات الاهتمام المشترك لدول مجموعة المعايير.
كما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حرص الهيئة على المشاركة بشكل فاعل في مثل هذه الفعاليات العالمية، لإبداء وجهة نظرها، فيما يتعلق بمشروعات مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، وبمهنة المحاسبة بشكل عام، بوصفها إحدى الهيئات الريادية على المستوى الإقليمي والعالمي.
يُذكر أن مجموعة الاقتصادات الناشئة تعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي، ويشارك فيها حاليًا بجانب الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومجلس المعايير الدولية للمحاسبة كل من الهيئات المحاسبية ذات العلاقة في: الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، وتركيا.