"المحاسبين" تواصل ريادتها الدولية باجتماع "الاقتصادات الناشئة"

يُذكر أن مجموعة الاقتصادات الناشئة تعقد اجتماعاتها بشكل نصف سنوي، ويشارك فيها حاليًا بجانب الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ومجلس المعايير الدولية للمحاسبة كل من الهيئات المحاسبية ذات العلاقة في: الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، وتركيا.