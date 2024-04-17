أكثر من 9 تريليونات ريال الثروةُ التعدينية المتوقعة.. والاستثمارات تتجاوز 1.5 تريليون ريال بنهاية يناير 2024م

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد كشفت في تقريرها الشهري الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى المؤشرات المتعلقة بقطاع التعدين حتى نهاية شهر ديسمبر 2023؛ حيث أعلنت عن ارتفاع عدد المصانع القائمة بنسبة 10% في عام 2023م، من 10518 مصنعًا في 2022 إلى 11549 حتى العام الماضي، وبلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2023م، 1.379 ترخيصًا، بحجم استثمارات يصل إلى أكثر من 81 مليار ريال؛ فيما بدأ الإنتاج في 1.058 مصنعًا خلال العام نفسه باستثمارات تبلغ 45 مليار ريال.