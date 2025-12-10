الذهب يتراجع قبيل قرار الفائدة.. والفضة تلامس مستويات قياسية

تراجعت أسعار الذهب اليوم مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، في حين اقتربت الفضة من مستويات قياسية مرتفعة.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) ليصل إلى (4198.28) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة (0.2%) لتسجل (4227.40) دولارًا للأوقية.
أما الفضة، فقد هبطت في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) لتصل إلى (60.56) دولارًا للأوقية، وذلك بعد أن بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند (61.61) دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وفي المعادن الأخرى، تراجع البلاتين بنسبة (2.8%) ليبلغ (1642.30) دولارًا، بينما انخفض البلاديوم بنسبة (2.7%) ليصل إلى (1466.21) دولارًا.