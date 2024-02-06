لتعزيز التعاون مع المستثمرين وقادة الصناعة.. "نيوم" تفتتح مكتبًا في نيويورك

ويعد هذا المكتب ثاني المكاتب الدولية لنيوم بعد مكتب مدينة لندن الذي تم افتتاحه في نوفمبر 2023؛ بهدف دعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وجميع أنحاء أوروبا، وتأسيس علاقات مثمرة جديدة مع الشركاء والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، وسيمثل هذا المكتب الواقع في برج "50 هدسون ياردز Hudson Yards 50" في منطقة مانهاتن، مركزًا لدعم أعمال نيوم واستثماراتها وعلاقاتها مع مجتمع المال والأعمال في جميع أنحاء أمريكا، وسيتولى بوب ستيفانوفسكي منصب مدير مكتب نيوم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مدير مالي عالمي بارز، شغل سابقًا مناصب قيادية في شركات عدة منها "جنرال إلكتريك"General Electric"، "ويو بي إس UBS"، "وثري آي جروب بي إل سي i 3Group plc" .