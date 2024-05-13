عند 12259.60 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات أسيح، والجوف، وأكوا باور، والزامل للصناعة، وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والخليج العامة، وولاء، وسايكو، والاتحاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و 10%.