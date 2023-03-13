"SVC" تعلن زيادة مخصص الاستثمار ليصل إلى 6 مليارات ريال

وتعبر الهوية الجديدة عن النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجاتها الاستثمارية وتعزيز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.