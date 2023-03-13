أعمال

"SVC" تعلن زيادة مخصص الاستثمار ليصل إلى 6 مليارات ريال

أطلقت الهوية الجديدة المعبرة عن النمو الاستراتيجي للشركة
"SVC" تعلن زيادة مخصص الاستثمار ليصل إلى 6 مليارات ريال
واس
واس

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء ( SVC ) عن إطلاق هويتها الجديدة تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مخصص الاستثمار للشركة للأعوام القادمة، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 6 مليارات ريال سعودي.

وتعبر الهوية الجديدة عن النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجاتها الاستثمارية وتعزيز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

الشركة السعودية للاستثمار الجريء
SVC

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