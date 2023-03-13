"SVC" تعلن زيادة مخصص الاستثمار ليصل إلى 6 مليارات ريال

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء ( SVC ) عن إطلاق هويتها الجديدة تحت مظلة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مخصص الاستثمار للشركة للأعوام القادمة، ليصبح إجمالي حجم الاستثمار للشركة 6 مليارات ريال سعودي.
وتعبر الهوية الجديدة عن النمو الاستراتيجي للشركة في تطوير منتجاتها الاستثمارية وتعزيز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.