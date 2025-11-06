"موانئ" تحقق أعلى ارتفاع سنوي لأعداد الحاويات الصادرة المعبأة في شهر أكتوبر خلال عام 2025

يذكر أن "موانئ" وقّعت منتصف العام الجاري 2025م بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في (8) موانئ وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة (20) عامًا، مع الشركاء الوطنيين "الشركة السعودية العالمية للموانئ" وشركة "محطة بوابة البحر الأحمر"، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز (2.2) مليار ريال، وذلك في إطار جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الأداء التشغيلي.