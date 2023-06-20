برعاية "الطاقة".. "شل" توقِّع اتفاقية لافتتاح محطات وقود بالسعودية

وتأتي هذه الاتفاقية ثمرة لمساعي اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود برئاسة وزارة الطاقة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرامية لتطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، من خلال دخول أكبر الشركات العالمية للمشاركة في هذا القطاع بتطوير سياسات وبرامج وخطط تحولٍ تنموية عالية الكفاءة تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.