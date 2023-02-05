"سار" توقّع عقدًا لنقل الحجر الجيري لمدة 10 أعوام

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك، أن التعاقد مع الشركات يعكس بصورة واضحة مدى التزام "سار" الاستراتيجي تجاه دعم المنتج الوطني، وتكريس ريادته إقليميًا ودوليًا من خلال توفير حلول وخيارات نقل نوعية تحتاجها؛ مثل هذه الصناعات المتقدمة في المملكة، مؤكدًا حرص "سار" على دعم الصناعة الوطنية من منطلق دورنا في دعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أعلنها سمو ولي العهد -حفظه الله- العام الماضي.