في إنجاز تاريخي.. "أمالا" تُوَقع عقودًا بما يزيد على 6.62 مليارات ريال

ومما يُذكر أن "أمالا" تعد اليوم جزءًا أساسيًّا في استراتيجية رؤية المملكة 2030 الساعية إلى تنويع موارد الاقتصاد، وعند استكمال المشروع في عام 2027، سيوفر ما يقرب من 3000 غرفة فندقية في 25 فندقًا، إضافة إلى منشآت راقية للبيع بالتجزئة، ومطاعم فاخرة، ومرافق عناية بالصحة والعافية، وأخرى ترفيهية، ومن المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد على 50000 وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة للسعوديين، إضافة إلى الإسهام بما يزيد على 11 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بمجرد دخول المشروع حيز التشغيل الكامل.