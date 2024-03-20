في يناير الماضي.. نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي السعودي ليبلغ 103.3 نقاط

وحل ثالثًا، النشاط الاقتصادي لإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، والذي يمثل ما نسبته 0.7% من وزن المؤشر محققًا نموًا بنسبة 1% ليسجل 113.2 نقطة، بعد أن كان عند 112.1 نقطة لشهر ديسمبر 2023، بالمقابل، سجل الرقم القياسي الفرعي للنشاط الاقتصادي لإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 80.2 نقطة، والذي يمثل ما نسبته 2.8% من وزن المؤشر.