تجربة مثيرة مع "شات جي بي تي".. كيف يواجه العالم التضخم؟ هكذا أجاب!

ومن المهم ملاحظة أن هذه الحلول غالبًا ما تكون أكثر تحديًا، وقد يكون لها عواقب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة، وبالتالي، لا ينبغي النظر إليها إلا كملاذ أخير وبعد تقييم دقيق لجميع الخيارات وعواقبها المحتملة.