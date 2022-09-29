الجبيل الصناعية تشهد توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال

وأوضح العضو المنتدب لشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) المهندس أحمد البلوي، أن إجمالي قيمة هذه الاستثمارات تجاوزت 7 مليارات ريال، وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة الصناعية لاستقطاب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة حتى ترفع من نسبة المحتوى المحلي في هذه الصناعات.