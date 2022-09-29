الجبيل الصناعية تشهد توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال

وقّعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلةً بشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين)، اتفاقيتين استثماريتين مشروطتين مع شركة إينيوس أوروبا لمشروع أوليغومرر؛ لإنشاء وتشغيل مصنع إنتاج اللينير ألفا أوليفين والبولي ألفا أوليفين، ومشتقات هيدروكربونية بقيمة 3.75 مليار ريال، بمساحة إجمالية تقدر بـ 180.019 متراً مربعاً بمنطقة البلاسكيم بمدينة الجبيل الصناعية.
كما وقّعت العقد الثاني مع شركة إينيوس أوروبا (مشروع النترايل)؛ لإنشاء وتشغيل مصنع إنتاج مواد الاكريلونترايل والاسيتونترايل وسيانيد الهيدروجين وسيانيد الصوديوم برأس مال يقدر بـ(3.75) مليار ريال، ومساحة إجمالية تقدر بـ(334.224.20) متراً مربعاً بمنطقة البلاسكيم.
وأوضح العضو المنتدب لشركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) المهندس أحمد البلوي، أن إجمالي قيمة هذه الاستثمارات تجاوزت 7 مليارات ريال، وتعد هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة الصناعية لاستقطاب الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة حتى ترفع من نسبة المحتوى المحلي في هذه الصناعات.