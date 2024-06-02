تمهيداً لطرحهما بمنصة تعدين.. "الصناعة" تخصّص مجمعَيْن لخام الرمل والحصى ببيشة

وأكّد الجراح؛ أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تهدف من خلال تخصيص المجمعات التعدينية؛ إلى زيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين، وجذب الشركات المتخصّصة والمهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى المحافظة على المجمعات التعدينية وحمايتها من التجاوزات غير النظامية، وفقاً لما نصّت عليه لوائح نظام الاستثمار التعديني.