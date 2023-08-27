سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11470 نقطة

وكانت أسهم شركات تكوين، وصناعة الورق، وميدغيلف للتأمين، والباحة، وسيرا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الزامل للصناعة، وثمار، وزجاج، والمنجم، وأسواق عبدالله العثيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و 3.60% .