مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10529) نقطة

وكانت أسهم شركات تشب، وسينومي سنترز، والعبيكان للزجاج، والإعادة السعودية، ومحطة البناء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت الرياض، والأندلس، وشمس، وأنعام القابضة، ورعاية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.16%) و (5.53%).