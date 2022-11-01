وزير الطاقة يناقشُ تعزيزَ العلاقات الثنائية مع نظيره المصري

وناقشَ الوزيران - خلال الاجتماع- متابعةَ سير أعمال الربط الكهربائي بين البلدين، وبحث أوجه التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين، والعمل على إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، وتعزيز التعاون مع الشركات المختصة في البلدين، مشيرين إلى حرص حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على تطوير العلاقات الأخوية بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين.