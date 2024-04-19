تقليل إيران من شأن الهجوم الإسرائيلي يؤدي إلى تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في أعقاب صعودها بأكثر من ثلاثة دولارات في وقت سابق من اليوم الجمعة، بعد أن قللت إيران من شأن هجمات إسرائيلية على أراضيها، في مؤشر على إمكانية تجنب تصعيد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط.