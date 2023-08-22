أسعار النفط تنخفض عند التسوية وسط مخاوف من تراجع الطلب الصيني

وتعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، عاملاً ضرورياً لتعزيز حجم الطلب على النفط خلال ما تبقى من العام. لكن ضعف نشاطها الاقتصادي أحبط الأسواق بعد أن خيبت إجراءات التحفيز التي تعهدت بها التوقعات، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع لمعيار إقراض رئيسي أمس الاثنين.