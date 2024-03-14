مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12728 نقطة

وكانت أسهم شركات: وفرة، والأبحاث والإعلام، ومجموعة تداول، وسيسكو القايضة، وجازدكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: مرنة، والوطنية، وتكافل الراجحي، والتصنيع، وأسمنت ينبع الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.75%.