مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 12728 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 5.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 12728.53 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.3 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 468 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 126 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: وفرة، والأبحاث والإعلام، ومجموعة تداول، وسيسكو القايضة، وجازدكو الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: مرنة، والوطنية، وتكافل الراجحي، والتصنيع، وأسمنت ينبع الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و4.75%.
فيما كانت أسهم شركات: شمس، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وبن داود، والأهلي هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أكوا باور، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وأنابيب السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 308.50 نقاط، ليقفل عند مستوى 26989.40 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.