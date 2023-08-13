بتداولات قيمتها 4 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11546 نقطة

وكانت أسهم شركات: سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، والمتحدة للتأمين؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و9.94%.