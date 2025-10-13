أوبك تُبقي على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 1.3 مليون برميل يوميًا في 2025

أكد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) الصادر اليوم الاثنين، أن الطلب العالمي على النفط يواصل نموه بوتيرة مستقرة مدفوعًا بالنشاط الاقتصادي القوي في الأسواق الناشئة، متوقعة أن يظل المعروض النفطي تحت السيطرة بما يعزز فرص التوازن في السوق خلال العامين المقبلين.
وأبقت المنظمة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 دون تغيير عند نحو 1.3 مليون برميل يوميًا على أساس سنوي، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من هذا النمو سيأتي من الاقتصادات غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط، بينما من المنتظر أن تشهد دول المنظمة ارتفاعًا طفيفًا في الطلب بنحو 100 ألف برميل يوميًا فقط.
وفي عام 2026، تتوقع أوبك استمرار النمو بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا بالأسواق الناشئة، مقابل تباطؤ محدود في الاقتصادات المتقدمة نتيجة تشديد السياسات النقدية وتراجع النشاط الصناعي.
أما من جهة المعروض، فأبقت المنظمة على تقديراتها بارتفاع إنتاج النفط من خارج التحالف بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين، في حين يظل إنتاج دول أوبك مستقرًا نسبيًا مع زيادة طفيفة في سوائل الغاز الطبيعي والسوائل غير التقليدية بمقدار 100 ألف برميل يوميًا سنويًا.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج دول تحالف أوبك+ ارتفع بمقدار 630 ألف برميل يوميًا في سبتمبر ليصل إلى 43.05 مليون برميل يوميًا، مؤكدًا أن التنسيق بين الدول الأعضاء ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي وأسعار الفائدة يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار سوق النفط وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب.