أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 82.46 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، بما يعادل 0.15%، إلى 82.46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش؛ في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.12%، إلى 77.13 دولارًا.