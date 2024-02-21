أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 82.46 دولارًا للبرميل

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر، وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا، بما يعادل 0.15%، إلى 82.46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش؛ في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.12%، إلى 77.13 دولارًا.
وتراجعت عقود برنت 1.5% وغرب تكساس الوسيط 1.4% أمس الثلاثاء.