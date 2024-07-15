مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11947.70 نقطة

وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، والغاز، وجزيرة تكافل، ومكة، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تالكو، ورسن، ومجموعة إم بي سي، ومياهانا، وكابلات الرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.72%.