مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11947.70 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 66.15 نقطة ليقفل عند مستوى 11947.70 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 243 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 116 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، والغاز، وجزيرة تكافل، ومكة، والمتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تالكو، ورسن، ومجموعة إم بي سي، ومياهانا، وكابلات الرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.72%.
فيما كانت أسهم شركات سماسكو، ومياهنا، وأرامكو السعودية، وشمس، والباحة هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات مياهنا، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 153.06 نقطة ليقفل عند مستوى 25849.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.