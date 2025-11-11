مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11270 نقطة بتداولات 4.2 مليار ريال

وتصدرت أسهم شركات: الإعادة السعودية، الموارد، إس إم سي للرعاية الصحية، سيرا، وصناعة الورق قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات: الخليج للتدريب، متطورة، صدق، طيران ناس، ومسك من بين الأكثر انخفاضًا، بنسب تراوحت بين 10.00% ارتفاعًا و6.47% انخفاضًا.