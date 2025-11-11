مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند 11270 نقطة بتداولات 4.2 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، على ارتفاع بلغ 26.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 11270.45 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.2 مليارات ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 187 مليون سهم، ارتفعت خلالها أسهم 94 شركة، فيما تراجعت أسهم 158 شركة أخرى.
وتصدرت أسهم شركات: الإعادة السعودية، الموارد، إس إم سي للرعاية الصحية، سيرا، وصناعة الورق قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات: الخليج للتدريب، متطورة، صدق، طيران ناس، ومسك من بين الأكثر انخفاضًا، بنسب تراوحت بين 10.00% ارتفاعًا و6.47% انخفاضًا.
أما من حيث النشاط، فقد كانت أسهم شركات: أمريكانا، أرامكو السعودية، الصناعات الكهربائية، بترو رابغ، والبنك الأهلي الأكثر تداولًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أرامكو، الأهلي، الراجحي، stc، وطيران ناس قائمة الأعلى في قيمة التداول.
وفي المقابل، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) على انخفاض قدره 257.73 نقطة، ليغلق عند مستوى 24093.74 نقطة، وسط تداولات بقيمة 40 مليون ريال، وبكمية تجاوزت 5 ملايين سهم.