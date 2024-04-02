الصناعة والثروة المعدنية تُصدر "118" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال فبراير 2024

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر فبراير بلغت 93 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1,51 مليار ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ13 مصنعًا، ثم مصانع الأثاث بـ12 مصنعًا، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ10 مصانع لكل نوعٍ منهما، ثم مصانع الورق، ومصانع المطاط واللدائن بـ8 مصانع لكل نوع منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة "77.42%" بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ"15.05%"، والمصانع المشتركة بـ"7.53%".