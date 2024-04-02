الصناعة والثروة المعدنية تُصدر "118" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال فبراير 2024

أصدرت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية "118" ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر فبراير 2024، توزّعت على خمسة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ23 ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ18 ترخيصًا، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ13 ترخيصًا، ثم نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 ترخيصًا، ثم نشاط منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر فبراير بلغ 270 ترخيصًا، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,757 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1,542 تريليون ريال.
وبيّن التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر فبراير بلغ 1,88 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة "89.83%"، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة "9.32%"، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة "0.85%"، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة "68.64%"، ثم تلتها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة "16.10%"، والمنشآت الأجنبية بنسبة "15.25%".
وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر فبراير بلغت 93 مصنعًا، بحجم استثمارات بلغ 1,51 مليار ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ13 مصنعًا، ثم مصانع الأثاث بـ12 مصنعًا، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ10 مصانع لكل نوعٍ منهما، ثم مصانع الورق، ومصانع المطاط واللدائن بـ8 مصانع لكل نوع منهما، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة "77.42%" بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ"15.05%"، والمصانع المشتركة بـ"7.53%".
وكشف التقرير أن التراخيص الصناعية الجديدة توزّعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ40 مصنعًا، تلتها المنطقة الشرقية بـ35 مصنعًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ22 مصنعًا، ومنطقة القصيم بـ9 مصانع، ومنطقة حائل بـ3 مصانع، ثم تلتها مناطق جيزان، وتبوك، وعسير، والمدينة المنورة بمصنعَيْن لكل منطقة منها، ومنطقة الحدود الشمالية بمصنع واحد.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.