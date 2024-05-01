مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش موضوعات اقتصادية ويتخذ القرارات اللازمة

وتناول العرض أثر هذه التوجهات على الاقتصاد الوطني، والمخاطر والفرص المترتبة عن ذلك، لافتًا إلى ما يشهده الاقتصاد الوطني من نمو وتنوع متسارع، على الرغم من المتغيرات العالمية وتصاعد حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، حيث واصل مؤشر مديري المشتريات أداءه الإيجابي في شهر مارس من العام الجاري، مدعومًا بزيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، فضلًا عن الارتفاع الذي شهده صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الرابع من 2023، والذي ارتفع بنسبة (16%) مقارنة بالربع السابق، عاكسًا بذلك ثقة المستثمرين والقطاع الخاص في متانة الاقتصاد الوطني، بما يواكب مستهدفات (رؤية المملكة 2030).