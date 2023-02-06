"المديفر": السعودية تؤدي دورًا قياديًّا لتكامل التعدين في العالم

وقال المديفر في كلمته بمؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا 2023" في كيب تاون بجنوب أفريقيا، بعنوان "شركاء أفريقيا : المملكة العربية السعودية": " إننا في المملكة جنبًا إلى جنب، مع الكثير من دول العالم، متفائلون بشأن المعادن والفلزات في القارة خلال عام 2023م"، مشيرًا إلى التركيز على قطاع التعدين في أفريقيا من خلال الاهتمام بمعادن تحويل الطاقة؛ مثل: النحاس والبلاتين والليثيوم والنيكل والكوبالت، وذلك على سبيل المثال لا الحصر".