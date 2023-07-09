"stc" و"زين" و"موبايلي" تعلن إنشاء تحالف لتقديم الحلول المبتكرة للجهات الحكومية

يشار إلى أن التحالف سيعزّز استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة من خلال توظيف وتحليل البيانات الضخمة؛ حيث تمثل البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox حاضنة تعزز أداء وتطوير قطاع الاتصالات بما يتواءم مع المتغيرات المتسارعة فيه، والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.