"stc" و"زين" و"موبايلي" تعلن إنشاء تحالف لتقديم الحلول المبتكرة للجهات الحكومية

أعلنت شركات "stc" و"زين" و"موبايلي" عن إنشاء تحالف لتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة لدعم اتخاذ القرار في الجهات الحكومية؛ حيث يعدّ التحالف مبادرة نوعية على مستوى المنطقة، كما جرى تسجيله ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox ؛ إحدى مبادرات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
ويهدف التحالف إلى تعظيم الفائدة من تحليل البيانات الضخمة في بناء منتجات وحلول ابتكارية تدعم صنّاع القرار في الجهات الحكومية من تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى تمكينها من تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتسهيل تقديم الخدمات المتميزة بأساليب إبداعية مبتكرة، إلى جانب تعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها عن طريق خلق فرص استثمارية واقتصادية رائدة وفتح أسواق جديدة.
يشار إلى أن التحالف سيعزّز استدامة التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة من خلال توظيف وتحليل البيانات الضخمة؛ حيث تمثل البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات SandBox حاضنة تعزز أداء وتطوير قطاع الاتصالات بما يتواءم مع المتغيرات المتسارعة فيه، والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للتطوير والابتكار وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.