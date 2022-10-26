ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1663.26 دولارًا للأوقية

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أمريكية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددًا في السياسة النقدية من المركزي الأمريكي؛ بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر؛ مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.