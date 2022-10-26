ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1663.26 دولارًا للأوقية

ارتفع الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلًا 1663.26 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:44 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1667.10 دولارات للأوقية؛ بحسب "رويترز".
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أمريكية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددًا في السياسة النقدية من المركزي الأمريكي؛ بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر؛ مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1% مسجلة 19.56 دولارًا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 922.90 دولارًا للأوقية، كما صعد البلاديوم 2.1% إلى 1963.81 دولارًا.