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فيديو.. الفالح: قطاع الاستثمار بالمملكة تجاوز تريليون ريال بنسبة نمو 31% لأول مرة

قال: السعودية أصبحت وجهة استثمارية مع التدفق الكبير للنقد الخارجي
وزير الاستثمار خالد الفالح
وزير الاستثمار خالد الفالح
سبق
سبق

أشاد وزير الاستثمار خالد الفالح، بالنقلة الكبيرة التي حدثت في السعودية؛ كونها قد أصبحت وجهة استثمارية مع تدفق النقد الخارجي.

ولفت الفالح، إلى أن إجمالي الاستثمارات في مختلف الموارد نما بنسبة 31%، وتجاوز تريليون ريال سعودي للمرة الأولى.

وانطلقت في وقتٍ سابقٍ، اليوم الإثنين، أعمال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة.

وافتتح وزير الاستثمار، المنتدى، حيث تناول خلال كلمته كيفية دعم المناطق الاقتصادية الخاصة لقدرات المملكة، وتعظيم استفادتها من الاتفاقيات الاقتصادية والإقليمية والدولية.

وأشار في كلمته، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تعد حجر الزاوية لكل من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

خالد الفالح
منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية

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