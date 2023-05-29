فيديو.. الفالح: قطاع الاستثمار بالمملكة تجاوز تريليون ريال بنسبة نمو 31% لأول مرة

وأشار في كلمته، إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تعد حجر الزاوية لكل من الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.