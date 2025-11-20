صندوق التنمية الوطني يوقّع مذكرة تفاهم مع "ستيت ستريت" بـ750 مليون ريال لتطوير منتجات استثمارية جديدة وتعزيز جاذبية السوق المالية السعودية

أبرم صندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم مع كل من شركة "ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز" وشركة "ستيت ستريت السعودية للحلول المالية"، بقيمة تصل إلى 750 مليون ريال سعودي، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، بهدف تطوير منتجات استثمارية مبتكرة في سوق الأسهم السعودية تسهم في تعزيز جاذبية السوق المالية الوطنية، ضمن جهود الصندوق الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي ودعم جذب الاستثمارات الأجنبية.