"نيوم" تستعرض فرصًا للشراكات والاستثمار أمام 500 من قادة الأعمال في بكين وشنغهاي

وانطلقت الجولة بحدث نظمته نيوم في العاصمة الصينية بكين يوم 15 أبريل الجاري، بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين، تبعها في 17 أبريل تنظيم جولة أخرى في شنغهاي، جرى تنظيمها بالشراكة مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في شنغهاي، حيث استعرض خلالها عددٌ من كبار التنفيذيين في نيوم أهم المنجزات والتطورات في المشروع حتى الآن، كما تمّ استعراض عدد من التفاصيل حول أهم القطاعات المختلفة في نيوم، وأبدت العديد من الشركات اهتمامًا كبيرًا بما تم عرضه من فرص الشراكات المستقبلية.