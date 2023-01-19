مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10682.01 نقطة

وكانت أسهم شركات بن داود، والكثيري، والتطويرية الغذائية، وجاكو، والدواء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية، والآمار، وشمس، والإنماء طوكيو م، وإسمنت القصيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.90% و 3.37% .